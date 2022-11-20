Характеристики товара
Описание
Спортивное компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и удобной спинкой, которая позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы комфортно работать и играть за компьютером без усталости. Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи. Обивка выполнена из качественной экокожи и сетки. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.
Подлокотники регулируются по высоте
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 90*65*34
Вес брутто: 23,00
Объем: 0,20
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина630 мм
- Высота1280 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкасетка, экокожа
- Каркаснейлон
- Цветжелтый, черный
- Страна изготовленияКитай