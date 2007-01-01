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Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый
26 оценок
12 99042
22 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый - фото 1Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый - фото 2Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый - фото 3Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый - фото 4
Распродажа

Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый

Артикул: CH-052-601
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1310 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники регулируются по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1310 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветжелтый, черный
  • Обивкаэкокожа, сетка
  • Каркаснейлон

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики900
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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