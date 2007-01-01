Характеристики товара
Описание
Подлокотники регулируются по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина700 мм
- Высота1310 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветжелтый, черный
- Обивкаэкокожа, сетка
- Каркаснейлон
Параметры упаковки
- Вес упаковки23 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики900
- Изделия стопируютсяНет