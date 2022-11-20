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Лежак Атлант пластик - фото 1

Лежак Атлант пластик

15 оценок
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Кресло-шезлонг Капри

Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1860х630х320мм
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : бежевый
Материал каркаса : пластик
Материал поверхности : пластик
Допустимая нагрузка : 250
Страна производства : РОССИЯ

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