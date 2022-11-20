Характеристики товара
Описание
79 х 200 х H54
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 17,2 кг
79 х 200 х H54
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 110
ВЕС НЕТТО: 17,2 кг
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый