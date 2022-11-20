Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 710х1900х460
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : шоколад
Материал каркаса : пластик
Материал поверхности : пластик
Допустимая нагрузка : 200
Страна производства : РОССИЯ
Габариты изделия (ШхДхВ) : 710х1900х460
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : шоколад
Материал каркаса : пластик
Материал поверхности : пластик
Допустимая нагрузка : 200
Страна производства : РОССИЯ
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