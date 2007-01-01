Характеристики товара
Описание
каркас выполнен из лакированного алюминия;
нескользящие ножки выполнены из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;
спинка имеет 5 положений наклона;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
имеет маленькие встроенные колеса для простого перемещения;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества.
Количество в упаковке: 20 шт.
Объем упаковки: 3.689 м3
Размер упаковки: 2440х720х2100 мм
Вес брутто: 250 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2100 мм
- Ширина720 мм
- Высота310 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет