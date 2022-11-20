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Шезлонг-лежак металлический Tropic, белый

Артикул: CH-052-754
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

каркас выполнен из лакированного алюминия;
нескользящие ножки выполнены из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;

спинка имеет 5 положений наклона;

устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
имеет маленькие встроенные колеса для простого перемещения;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества.


Количество в упаковке: 20 шт.

Объем упаковки: 3.689 м3

Размер упаковки: 2440х720х2100 мм

Вес брутто: 250 кг

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Основные характеристики

  • Длина2100 мм
  • Ширина720 мм
  • Высота310 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

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