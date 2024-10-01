Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Порто», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Порто», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая

Артикул: CH-061-499
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка кофейная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 272.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина25 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1296 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага «Комикс» для сэндвичей , произведённого компанией ChiedoCover
от2 4908
2 690 ₽Оптовая цена

Бумага «Комикс» для сэндвичей

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Перле»

6
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Имэдж», 0,66л, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Имэдж», 0,66л

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий

7
В наличии 95 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1499 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7605
2 890 ₽

Салфетница, бук

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм

8
В наличии

Другие товары из раздела ложки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Аляска», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аляска», длина 210мм

14
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дориа», длина 195мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дориа», длина 195мм

8
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Лаццо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Лаццо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4404
1 490 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Лаццо»

7
В наличии 252 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Нова бэйсик», длина 195мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Нова бэйсик», длина 195мм

15
В наличии 1992 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Рустик»

8
В наличии 408 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №6» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №6», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №6»

13
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Лувр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Лувр», произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Лувр»

13
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Орсэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Орсэй»

12
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Порто», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Порто», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
от 110
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1296 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага «Комикс» для сэндвичей , произведённого компанией ChiedoCover
от2 4908
2 690 ₽Оптовая цена

Бумага «Комикс» для сэндвичей

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Перле»

6
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая

7
В наличии 120 шт.