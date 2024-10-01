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Бокал для бренди «Эталон», 0.41л - фото 1

Бокал для бренди «Эталон», 0.41л

Артикул: CH-064-102
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для бренди «Эталон» – классический фужер для крепких напитков. У него характерная для такого типа посуды выпуклая чаша и короткая, но тонкая ножка. Стекло совершенно прозрачное, так что при дегустации можно любоваться благородным цветом напитка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота129 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес0.174 кг
  • Объем0.41 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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