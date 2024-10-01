Характеристики товара
Описание
Бокал для бренди «Эталон» – классический фужер для крепких напитков. У него характерная для такого типа посуды выпуклая чаша и короткая, но тонкая ножка. Стекло совершенно прозрачное, так что при дегустации можно любоваться благородным цветом напитка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота129 мм
- Диаметр95 мм
- Вес0.174 кг
- Объем0.41 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт