Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая

Артикул: CH-061-179
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка кофейная, «Порто», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Порто», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 308

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина24 мм
  • Вес18 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Палладиум», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Палладиум»

13
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

14
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пион»

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм

9
В наличии 137 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Вилэдж», 0,36л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Вилэдж», 0,36л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Вилэдж», 0,36л

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5308
4 890 ₽

Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л

6
В наличии 609 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда для стейка, бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда для стейка, бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0008
5 390 ₽Оптовая цена

Подставка для блюда для стейка, бамбук

13
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Универсал» без крышки, 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5004
2 590 ₽Оптовая цена

Декантер «Универсал» без крышки, 1,5л

5
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания «Пастораль» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от90010
990 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания «Пастораль» фарфор

8
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Оптима Лайт», сталь нержавеющая, 29 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Оптима Лайт», сталь нержавеющая, 29 мм, серебристый

6
В наличии 1920 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Стил Сильвер Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Стил Сильвер Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Стил Сильвер Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, серебристый

5
В наличии 400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Снейк», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Снейк», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

6
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Метрополитан», сталь нержавеющая, 14,2 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Метрополитан», сталь нержавеющая, 14,2 см, серебристый

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая

12
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 шт, сталь нержавеющая, 8 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 шт, сталь нержавеющая, 8 мм, металлическая

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Каллиполис», сталь, 14,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Каллиполис», сталь, 14,5 см, металлическая

10
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая
от 120
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Палладиум», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Палладиум»

13
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

14
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пион»

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм

9
В наличии 137 шт.