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Ложка столовая «Монтевидео» - фото 1Ложка столовая «Монтевидео» - фото 2

Ложка столовая «Монтевидео»

Артикул: CH-061-302
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина212 мм
  • Вес0.073 кг
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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