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Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 260мм - фото 1

Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 260мм

Артикул: CH-062-020
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр260 мм
  • Вес0.700 кг
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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