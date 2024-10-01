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Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт» - фото 1

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт»

Артикул: CH-060-836
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Набор столовой посуды «‎Дистрикт Сильвер Мэтт» сделан из качественной нержавеющей стали. Это прочный долговечный материал, который не деформируется и устойчив к внешним воздействиям. Изделие не гнется, не ломается и темнеет. Матовая полировка надолго время сохраняет свой цвет и не мутнеет даже при мойке в посудомоечных машинах. Ложка имеет интересный дизайн – тонкая ручка и матовое покрытие. Длина 196 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина196 мм
  • Глубина40 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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