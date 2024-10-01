Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Набор столовой посуды «Дистрикт Сильвер Мэтт» сделан из качественной нержавеющей стали. Это прочный долговечный материал, который не деформируется и устойчив к внешним воздействиям. Изделие не гнется, не ломается и темнеет. Матовая полировка надолго время сохраняет свой цвет и не мутнеет даже при мойке в посудомоечных машинах. Ложка имеет интересный дизайн – тонкая ручка и матовое покрытие. Длина 196 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина196 мм
- Глубина40 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт