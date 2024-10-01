Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 шт.
Нож столовый «Оптима» стандартный столовый прибор для сервировки мероприятий. Изделие выполнено из качественной нержавеющей стали, что подчеркивает его лаконичный стиль. Форма прямая, нож ровный и аккуратный. Ручка длинная, но имеет закругленные края для того, чтобы клиентам было удобно держать их в руках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина207 мм
- Глубина3 мм
- Вес0.042 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт