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Нож столовый «Оптима», длина 207мм - фото 1

Нож столовый «Оптима», длина 207мм

Артикул: CH-060-699
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 шт.

Нож столовый «Оптима» стандартный столовый прибор для сервировки мероприятий. Изделие выполнено из качественной нержавеющей стали, что подчеркивает его лаконичный стиль. Форма прямая, нож ровный и аккуратный. Ручка длинная, но имеет закругленные края для того, чтобы клиентам было удобно держать их в руках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина207 мм
  • Глубина3 мм
  • Вес0.042 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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