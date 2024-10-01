Товар в корзине. Перейти
Нож столовый «Кубизм 21» - фото 1Нож столовый «Кубизм 21» - фото 2

Нож столовый «Кубизм 21»

Артикул: CH-061-258
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Библос»
Фотография товара Нож столовый «Библос» от компании ChiedoCover.
Следующий Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый
Фотография товара Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина237 мм
  • Вес0.058 кг
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Карат», 0,415л, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Карат», 0,415л

15
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Виктория» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Сахарница «Виктория» фарфор

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от5 2708
5 690 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин»

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «М18», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «М18»

15
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм

13
В наличии 139 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Пион» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Пион» фарфор

9
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, №1, керамика, 180 мл, 5 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, №1, керамика, 180 мл, 5 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽

Кокотница, №1, керамика, 180 мл, 5 см, черный

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

13
В наличии 73 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик, нержавеющая сталь, металлическая , произведённого компанией ChiedoCover
от7 5408
8 190 ₽Оптовая цена

Баранчик, нержавеющая сталь, металлическая

15
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Аляска», длина 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Аляска», длина 225мм

11
В наличии 2556 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм

6
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Снейк»

12
В наличии 188 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ром» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽

Нож для рыбы «Ром» сталь нержавеющая

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Филет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Филет» сталь нержавеющая

15
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»

8
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Линеа Кью» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Линеа Кью», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽

Нож столовый «Линеа Кью»

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3801
1 390 ₽Оптовая цена

Нож столовый, сталь нержавеющая

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Твист блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от2 4904
2 590 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Твист блэк»

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Нож столовый «Кубизм 21»
Нож столовый «Кубизм 21»
от 1 270
1 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Карат», 0,415л, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Карат», 0,415л

15
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Виктория» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Сахарница «Виктория» фарфор

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от5 2708
5 690 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин»

7
В наличии 30 шт.