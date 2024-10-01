Нож столовый «Аляска бэйсик»
Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм
Нож столовый «Оптима», длина 207мм
Нож столовый «Аляска», длина 225мм
Нож столовый «Визув», длина 210мм
Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85
Нож столовый «Модэна», длина 210мм
Нож столовый «Алабама Сэнд»
Нож столовый «Киа»
Нож столовый «Лозанна»
Нож столовый «Аркада Бэйсик», длина 235
Нож столовый «Нова бэйсик», длина 222мм
Нож столовый «Порто», длина 220мм
Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм
Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо»
Нож столовый «Дориа», длина 210мм
Нож столовый «Киото», длина 238мм
Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм
Нож столовый «Элит», длина 120мм
Нож столовый «Концепт №9»
Нож столовый «Лаццо», длина 240мм
Нож столовый «Калипсо», длина 110мм
Нож столовый «Денвер»
Нож столовый «Саппоро бэйсик», розовое золото
Нож столовый «Ауде»
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Нож столовый «Саппоро бэйсик»
Нож столовый «Суперга»
Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс»
Нож столовый «Гранд»
Нож столовый «Профиль»
Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь
Нож столовый кованный «Пэлас Мартелатто»
Нож столовый «Стил Блэк Сильвер Мэтт»
Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Нож столовый «Дистрикт Пинк Голд Мэтт»
Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая
Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая
Нож столовый «Рустик»
Нож для рыбы «Эко Багет», сталь
Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая
Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»
Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь
Нож столовый «Перле»
Нож столовый «Дистрикт Сильвер Мэтт»
Нож столовый «Оптима Лайт»
Нож столовый «Сан Ремо»
Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый
Нож столовый «Багет бэйсик»
Нож столовый «Концепт №2»
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Нож столовый «Ивен»
Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»
Нож столовый «Барок»
Нож столовый «Концепт №10»
Нож столовый «Концепт №1»