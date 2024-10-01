Товар в корзине. Перейти
Подставка для мельниц и для специй - фото 1

Подставка для мельниц и для специй

Артикул: CH-063-094
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Набор для специй, 2 предмета, стекло, нержавеющая сталь
Фотография товара Набор для специй, 2 предмета, стекло, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.
Следующий Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток
Фотография товара Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалбук

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 269 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная, бежевая

8
В наличии 1040 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 371 шт.
Распродажа
Фотография товара Харрикейн «Эмбасси Роял» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Харрикейн «Эмбасси Роял», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Харрикейн «Эмбасси Роял»

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6809
15 990 ₽

Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический

5
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Кунстверк» фарфор 175 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Соусник «Кунстверк» фарфор 175 мл, белый

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная

5
В наличии 149 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1209
6 690 ₽

Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый

6
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела подставки для мельниц

Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для двух мельниц, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3805
2 490 ₽Оптовая цена

Подставка для двух мельниц, акрил

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для пакетов сахара, солонки, перечница, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Подставка для пакетов сахара, солонки, перечница

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, 2 отделения, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6207
2 790 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, 2 отделения, дуб

13
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, 4 отделения, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6107
2 790 ₽

Подставка для специй, 4 отделения, дуб

5
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, 2 отделения, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6107
2 790 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, 2 отделения

7
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка из дуба для специй , произведённого компанией ChiedoCover
от2 2307
2 390 ₽Оптовая цена

Подставка из дуба для специй

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3407
2 490 ₽

Подставка для мельниц, для специй, бук

5
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй, светлое дерево, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9706
2 090 ₽Оптовая цена

Подставка для мельниц, для специй, светлое дерево, бук

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй «Линия», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽

Подставка для мельниц, для специй «Линия»

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Подставка для мельниц и для специй
Подставка для мельниц и для специй
от 1 680
1 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 269 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная, бежевая

8
В наличии 1040 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 371 шт.