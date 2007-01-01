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Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм - фото 1

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм

Артикул: CH-062-311
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Ширина55 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0,44 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • ФормаПрямоугольная

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