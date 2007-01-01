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Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 1 л, 9 см, черный - фото 1Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 1 л, 9 см, черный - фото 2Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 1 л, 9 см, черный - фото 3

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 1 л, 9 см, черный

Артикул: CH-062-706
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0,1445 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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В корзине

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