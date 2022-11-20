Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина40 мм
- Длина36 мм
- Вес0.5 кг
- СоставТекстиль
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Chester диван 3-х местный
Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый
Люстра Bird 8
Диван пластиковый Coccolona, белый
Мягкий стул Софт
Стул Monaco, темно-серый велюр/ белый каркас
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim