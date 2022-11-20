Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Длина820 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Стул Прима
Стул складной Джон металлик, голубой
Стул Eames, печворк классический
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный
Диван кожаный Bugatti
Стул Chilli шоколадный велюр/ черный каркас
Пуф Тильда велюр мятный