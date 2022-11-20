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Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - фото 1Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - фото 2Видеообзор подушек на стулья - видео 3

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя

8 оценок
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Популярные варианты ткани

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1000-9051000-905
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Толщина: 3 см

Наполнитель: поролон

Обивка: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / ричард / кожзам

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Цвет подушки может быть любым

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Основные характеристики

  • Цветсиний

Варианты размеров

Ткань Толщинамм Оптовая цена
Журавинка 20 550
Журавинка
 30 590
Журавинка 50 690
Рогожка 20 590
Рогожка 30 650
Рогожка 50 750
Жаккард 20 550
Жаккард 30 650
Жаккард 50 750
Шенилл 20 590
Шенилл 30 650
Шенилл 50 750
Ричард 20 610
Ричард 30 650
Ричард 50 790
Кожзам 20 650
Кожзам 30 690
Кожзам 50 790

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