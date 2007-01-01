Декор стульев

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Чехол 83 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover-11%
1 970 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 83 Premium двусторонний
Настоящее фото товара Чехол 71 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 71 Premium
Настоящее фото товара Бант 02, произведённого компанией ChiedoCover
210 ₽
Оптовая цена
4.4
Бант 02
Настоящее фото товара Бант 03, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Бант 03
Настоящее фото товара Бант 04, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.3
Бант 04
Настоящее фото товара Бант 05, произведённого компанией ChiedoCover
160 ₽
Оптовая цена
4.2
Бант 05
Настоящее фото товара Бант 09, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.7
Бант 09
Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.5
Бант 10
Настоящее фото товара Бант 11, произведённого компанией ChiedoCover
120 ₽
Оптовая цена
4.5
Бант 11
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Чехол 68 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
960 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 68 Premium
Настоящее фото товара Чехол 69 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 69 Premium
Настоящее фото товара Чехол 72 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 72 Premium
Настоящее фото товара Декор на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
460 ₽
Оптовая цена
4.7
Декор на стул 03
Настоящее фото товара Бант 01, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
150 ₽
Оптовая цена
4.9
Бант 01
Настоящее фото товара Чехол 73 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 73 Premium
Настоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 120 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 74 Premium
Настоящее фото товара Чехол 75 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 75 Premium
Настоящее фото товара Чехол 76 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 240 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 76 Premium
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Чехол 77 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 620 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 77 Premium
Настоящее фото товара Чехол 78 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 78 Premium
Настоящее фото товара Чехол 79 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 79 Premium
Настоящее фото товара Декор на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
420 ₽
Оптовая цена
4.5
Декор на стул 01
Настоящее фото товара Декор на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
470 ₽
Оптовая цена
4.8
Декор на стул 02
Настоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 120 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 70 Premium
Настоящее фото товара Декор на стул 04, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.9
Декор на стул 04
Настоящее фото товара Чехол 87 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
3.7
Чехол 87 Premium двусторонний
Настоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.6
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 01, произведённого компанией ChiedoCover-10%
370 ₽410 ₽
Оптовая цена
4.3
Декор на стул Кьявари 01
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.6
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
460 ₽
Оптовая цена
4.5
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Настоящее фото товара Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 190 ₽1 320 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Настоящее фото товара Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Настоящее фото товара Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Настоящее фото товара Чехол 84 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
1 120 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Настоящее фото товара Чехол 85 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 85 Premium с карманом для подушки
Настоящее фото товара Чехол 88 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 88 Premium
Настоящее фото товара Чехол 98 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 98 Premium с подкладом
Настоящее фото товара Подушка-чехол 03 для стула Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.5
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Настоящее фото товара Чехол 89 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 89 Premium двусторонний
Настоящее фото товара Чехол 90 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
1 560 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 90 Premium с карманом для подушки
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Чехол 91 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 91 Premium двусторонний
Настоящее фото товара Чехол 92 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 92 Premium
Настоящее фото товара Чехол 93 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 93 Premium
Настоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 94 Premium комбинированный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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