Характеристики товара
Описание
Эксклюзивный шезлонг с колесиками и складывающейся задней частью из прочного плоского ротанга.
Высококачественный каркас из нержавеющего алюминия. Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Шезлонг станет отличным дополнением места отдыха и будет радовать Вас и ваших гостей долгие годы.
Общая высота: 37/102.5 см
Общая ширина: 73 см
Общая глубина: 200 см
Основные характеристики
- Высота102,5 мм
- Ширина200 мм
- Длина73 мм
- Вес15.2 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветжелтый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки1.50 м3
- Вес упаковки15.20 кг