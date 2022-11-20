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Подушка на стул, галета, велюр коричневый - фото 1Подушка на стул, галета, велюр коричневый - фото 2Подушка на стул, галета, велюр коричневый - фото 3Подушка на стул, галета, велюр коричневый - фото 4Подушка на стул, галета, велюр коричневый - фото 5

Подушка на стул, галета, велюр коричневый

11 оценок
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Подушка на стул, галета, велюр зеленый
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Подушка на стул, галета, велюр зеленый

Популярные варианты ткани

Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1000-9051000-905
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка на стул, галета, велюр коричневый - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Обивка: велюр

Наполнитель: поролон

Толщина: 1 см

Размер: 39х40 см

Цвет подушки может быть любым

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Выполненные заказы

Подушка на стул, галета, велюр коричневый
Подушка на стул, галета, велюр коричневыйПодушка на стул, галета, велюр коричневыйПодушка на стул, галета, велюр коричневый
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