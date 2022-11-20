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Подушка двухцветная для подвесных кресел

15 оценок
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Подушка для подвесного кресла-кокона Sevilla велюр
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Подушка для подвесного кресла-кокона Sevilla велюр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалмикровелюр
  • Цветбелый, красный, черный, бежевый, коричневый

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