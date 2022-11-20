Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалвелюр
- Цветбелый, красный, черный, бежевый, коричневый
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден