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Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый
37 оценок
39035
600 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый - фото 1Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый - фото 2Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый - фото 3Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый - фото 4Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый производства ChiedoCover
Распродажа

Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый

Артикул: CH-016-604
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина400 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветфиолетовый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина400 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветфиолетовый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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