Характеристики товара
Описание
Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард
Наполнитель: поролон
Толщина: 2 / 3 / 5 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Цвет подушки может быть любым
Основные характеристики
- Цветбелый
Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард
Наполнитель: поролон
Толщина: 2 / 3 / 5 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Цвет подушки может быть любым
|Ткань
|Толщинамм
|Оптовая цена₽
|Журавинка
|20
|550
|Журавинка
|30
|590
|Журавинка
|50
|690
|Рогожка
|20
|590
|Рогожка
|30
|650
|Рогожка
|50
|750
|Жаккард
|20
|550
|Жаккард
|30
|650
|Жаккард
|50
|750
|Шенилл
|20
|590
|Шенилл
|30
|650
|Шенилл
|50
|750
|Ричард
|20
|610
|Ричард
|30
|650
|Ричард
|50
|790
|Кожзам
|20
|650
|Кожзам
|30
|690
|Кожзам
|50
|790
Подушка для стула Кроссбэк, желтая
Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая
Подушка для стула Кроссбэк, синяя
Подушка для стула Кроссбэк, черная
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
Подушка для стула Кроссбэк, красная
Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая
Подушка для стула Кроссбэк, коричневая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная
Кровать Виктория
Диван офисный Veyt
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Подвесной светильник Ring №4
Светильник подвесной KH01118
Светильник подвесной KH01117
Светильник подвесной KH01116