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Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
39 оценок
740
Товар в корзине. Перейти
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см - фото 1Подушка 01 для стула Кьявари, 5см - фото 2Подушка 01 для стула Кьявари, 5см - фото 3Подушка 01 для стула Кьявари, 5см - фото 4Видеообзор подушек на стулья - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка 01 для стула Кьявари, 5см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 01 для стула Кьявари, 5см производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 4 Подушка 01 для стула Кьявари, 5см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка 01 для стула Кьявари, 5см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подушка 01 для стула Кьявари, 5см производства ChiedoCover
+6Реальное изображение товара 7 Подушка 01 для стула Кьявари, 5см производства ChiedoCover

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

Артикул: CH-000-641
39 оценок
Основные характеристики
  • Толщина50 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина50 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм
Оптовая ценаруб
Рогожка 50
750
Шенилл 50
750
Жаккард 50
750
Кожзам 50
790
Журавинка 50
690
Ричард 50
790
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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