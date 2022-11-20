Характеристики товара
Описание
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
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Фуршетная юбка 01, голубая
Подстолье 1026EM
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Подстолье Манаус К2
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Подушка на стул, галета серый
Подушка на стул, галета бежевый
Подушка на стул, галета коричневый
Подушка на стул, галета, велюр серый
Подушка на стул, галета, велюр желтый
Подушка на стул, галета, велюр оранжевый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см