Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина750 мм
- Вес35 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветбелый
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Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
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Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
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Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
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Офисный стеллаж Кассель
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден