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Стол журнальный JUMBO, чёрный - фото 1Стол журнальный JUMBO, чёрный - фото 2

Стол журнальный JUMBO, чёрный

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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик JUMBO выполнен в стиле изящной корзины, который отлично впишется в любой интерьер. Основание стола представляет замкнутый металлический каркас из тонких прутьев, чёрного цвета. Столешница выполнена из МДФ, со специальной прорезью для удобства снятия столешницы, имеет форму круга и окрашена в чёрный цвет. Во внутреннем пространстве столика можно хранить различные предметы или стилизовать свободное пространство столика под любой интерьер. Столешница: МДФ, Материал основания: металл, порошковое окрашивание. Столик с отделением для хранения

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина480 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Размер упаковки47/52/52 см
  • Страна изготовленияКитай

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