Характеристики товара
Описание
Журнальный столик JUMBO выполнен в стиле изящной корзины, который отлично впишется в любой интерьер. Основание стола представляет замкнутый металлический каркас из тонких прутьев, чёрного цвета. Столешница выполнена из МДФ, со специальной прорезью для удобства снятия столешницы, имеет форму круга и окрашена в чёрный цвет. Во внутреннем пространстве столика можно хранить различные предметы или стилизовать свободное пространство столика под любой интерьер. Столешница: МДФ, Материал основания: металл, порошковое окрашивание. Столик с отделением для хранения
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина480 мм
- Длина480 мм
- Вес4.9 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Размер упаковки47/52/52 см
- Страна изготовленияКитай