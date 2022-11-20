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Подвесное кресло-кокон Sevilla Twin, черное - фото 1Подвесное кресло-кокон Sevilla Twin, черное - фото 2Подвесное кресло-кокон Sevilla Twin, черное - фото 3

Подвесное кресло-кокон Sevilla Twin, черное

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Складное кресло-кокон Aosta

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина750 мм
  • Вес35.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветчерный

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