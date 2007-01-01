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Подвесное кресло Вояж, ротанг - фото 1

Подвесное кресло Вояж, ротанг

Артикул: CH-073-452
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота2000 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь

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