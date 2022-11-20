Характеристики товара
Описание
Хоть в Сибири мало солнца, это не остановило нас от создания линейки подвесных кресло-шезлонгов. Их уникальный дизайн подарит вам незабываемые ощущения полета и спокойствия. Почувствуйте себя на берегу карибского моря, вдали от шума городской суеты. При этом сама конструкция устойчива к любым погодным условиям, а усиленная стойка позволяет выдерживать вес до 100 кг. статичной нагрузки.
Плетеное кресло-шезлонг поставляется как готовым комплектом, так и по отдельности. Наше производство может поставить вам любое сочетание цветов из предоставленных вариантов. Так же вы можете заказать партию изделий со своим сочетанием цветов, минимальные объемы индивидуальных заказов уточняйте у менеджеров компании.
- Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
- Материал подушки Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
- Размер шезлонга ДхШхВ, мм 1550 х 820 х 1400
- Размер подушки ДхШхВ, мм 1500 х 1000 х 70
- Вес шезлонга, кг 27
- Вес стойки, кг 19,5
- Максимальная нагрузка, кг 100
Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.
- Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
- Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.
Основные преимущества полимерной лозы:
- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка;
- устойчивость к воздействию насекомых;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
- долговечность.
Возможно приобрести отдельно
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Стойка из двух частей и крепежи. (2шт - болты с гайками, 5шт - винтовые пятки)
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Подушка
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Кресло-кокон (стандартные цвета)
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Чехол на кресло-кокон (серый)
Основные характеристики
- Материалполимерная лоза
- Цветкоричневый, белый, черный