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Плетеное подвесное кресло-шезлонг Бакабад

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хоть в Сибири мало солнца, это не остановило нас от создания линейки подвесных кресло-шезлонгов. Их уникальный дизайн подарит вам незабываемые ощущения полета и спокойствия. Почувствуйте себя на берегу карибского моря, вдали от шума городской суеты. При этом сама конструкция устойчива к любым погодным условиям, а усиленная стойка позволяет выдерживать вес до 100 кг. статичной нагрузки.

Плетеное кресло-шезлонг поставляется как готовым комплектом, так и по отдельности. Наше производство может поставить вам любое сочетание цветов из предоставленных вариантов. Так же вы можете заказать партию изделий со своим сочетанием цветов, минимальные объемы индивидуальных заказов уточняйте у менеджеров компании.

  • Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
  • Материал подушки Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
  • Размер шезлонга ДхШхВ, мм 1550 х 820 х 1400
  • Размер подушки ДхШхВ, мм 1500 х 1000 х 70
  • Вес шезлонга, кг 27
  • Вес стойки, кг 19,5
  • Максимальная нагрузка, кг 100

Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.

  • Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
  • Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.

Основные преимущества полимерной лозы:

  • натуральный внешний вид;
  • эстетичность;
  • абсолютная влагоустойчивость;
  • высокая прочность к механическим повреждениям;
  • не гниют - не высыхают;
  • отсутствие сучков и заноз;
  • устойчивость к воздействию грибка;
  • устойчивость к воздействию насекомых;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
  • не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
  • долговечность.

Возможно приобрести отдельно

Стойка из двух частей и крепежи. (2шт - болты с гайками, 5шт - винтовые пятки)

Подушка

Кресло-кокон (стандартные цвета)

Чехол на кресло-кокон (серый)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалполимерная лоза
  • Цветкоричневый, белый, черный

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