Мебель для лаунж зоны

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
6 990 ₽19 170 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лофт
Настоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 3-местный барный
Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Тоскана
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Фирст
Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван лофт Нью-Йорк
Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван лофт Форвард
Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван лофт Фолевел
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Лотос
Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
19 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт New 7
Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван лофт New 4
Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван лофт New 9
Настоящее фото товара Кресло лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло лофт New 4
Настоящее фото товара Кресло лофт New 5, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло лофт New 5
Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
17 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван лофт Стэйт Гросс
Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван лофт Стоун Мини
Настоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
24 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Магнус Мини
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
28 980 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Лофт 21
Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван лофт Hammer
Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
20 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Меланин
Настоящее фото товара Диван лофт Стоун, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван лофт Стоун
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Лофт Фурор
Настоящее фото товара Диван лофт Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван лофт Луиза
Настоящее фото товара Диван лофт Амбер, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван лофт Амбер
Настоящее фото товара Диван лофт Магни, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван лофт Магни
Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван лофт Стэйт Гросс большой
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Диван лофт Палетт, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван лофт Палетт
Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Гленден
Настоящее фото товара Диван лофт Бастиано, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван лофт Бастиано
Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Лиль
Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло лофт Токо
Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло лофт Хэнк
Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло лофт Трус
Настоящее фото товара Кресло лофт Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло лофт Коннор
Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло лофт Селвин
Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло лофт Саммит
Настоящее фото товара Кресло лофт Амарак, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло лофт Амарак
Настоящее фото товара Кресло лофт Лимиа, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло лофт Лимиа
Настоящее фото товара Кресло лофт Юло, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло лофт Юло
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло лофт Кабба, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло лофт Кабба
Настоящее фото товара Versace диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
161 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Versace диван 3-х местный
Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
149 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Chester диван 3-х местный
Настоящее фото товара Диван Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
22 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Лофт

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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