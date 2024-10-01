Характеристики товара
Описание
В упаковке 15 штук.
Тарелочка с высокими бортиками высотой 63 мм и диаметром 172 мм напоминает элегантную пиалу, только с большей вместимостью. Объем посуды равен 550 мл.
Материал пиалы — белый фарфор. Он гладкий и нежный, блестит при свете ламп или солнечных лучей. Нейтральный цвет делает товар универсальным. У тарелки красивая форма с немного расширяющимися стенками, которые по краю немного загибаются наружу, придавая изделию форму небольшого цветка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота63 мм
- Диаметр172 мм
- Вес0,298 кг
- Объем0,55 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке15 шт