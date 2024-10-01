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Салатник «Идиллия» фарфор 0,55 л, белый - фото 1

Салатник «Идиллия» фарфор 0,55 л, белый

Артикул: CH-061-841
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 15 штук.

Тарелочка с высокими бортиками высотой 63 мм и диаметром 172 мм напоминает элегантную пиалу, только с большей вместимостью. Объем посуды равен 550 мл.


Материал пиалы — белый фарфор. Он гладкий и нежный, блестит при свете ламп или солнечных лучей. Нейтральный цвет делает товар универсальным. У тарелки красивая форма с немного расширяющимися стенками, которые по краю немного загибаются наружу, придавая изделию форму небольшого цветка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота63 мм
  • Диаметр172 мм
  • Вес0,298 кг
  • Объем0,55 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке15 шт

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