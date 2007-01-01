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Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 1,2 л - фото 1

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 1,2 л

Артикул: CH-062-290
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота122 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,118 кг
  • Материалсплав цинковый
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

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