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Cалатник 2.5 л, d=30 см, серия "White Moon" - фото 1

Cалатник 2.5 л, d=30 см, серия "White Moon"

Артикул: CH-071-301
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр300 мм
  • Объем2.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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