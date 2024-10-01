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Салатник «Кунстверк» фарфор 450 мл, белый - фото 1

Салатник «Кунстверк» фарфор 450 мл, белый

Артикул: CH-061-807
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Сверху покрыта глянцевой глазурью, которая не теряет первоначальный вид со временем. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, сколам и образованию царапин от столовых приборов. Салатник можно мыть в посудомоечной машине и разогревать в нем еду в микроволновой печи. Объем 450 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр127 мм
  • Вес0,242 кг
  • Объем0,45 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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