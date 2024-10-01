Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Сверху покрыта глянцевой глазурью, которая не теряет первоначальный вид со временем. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, сколам и образованию царапин от столовых приборов. Салатник можно мыть в посудомоечной машине и разогревать в нем еду в микроволновой печи. Объем 450 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота60 мм
- Диаметр127 мм
- Вес0,242 кг
- Объем0,45 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт