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Тарелка «Виллоу» - фото 1

Тарелка «Виллоу»

Артикул: CH-062-159
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр200 мм
  • Вес0.380 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Тарелка «Виллоу»
Тарелка «Виллоу»
от 1 310
В корзине

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