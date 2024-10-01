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Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный - фото 1

Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный

Артикул: CH-061-845
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Салатник «‎Космос»‎ выполнен из качественного ударопрочного стекла, которое устойчиво к появлению царапин от механического воздействия столовыми приборами. Материал не впитывает запахи и пищевой краситель. За посудой легко ухаживать – остатки пищи легко смываются мыльным раствором или в посудомоечной машине. Объем 350 мл, диаметр 12,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр125 мм
  • Вес0,22 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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