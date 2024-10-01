Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Салатник «Космос» выполнен из качественного ударопрочного стекла, которое устойчиво к появлению царапин от механического воздействия столовыми приборами. Материал не впитывает запахи и пищевой краситель. За посудой легко ухаживать – остатки пищи легко смываются мыльным раствором или в посудомоечной машине. Объем 350 мл, диаметр 12,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр125 мм
- Вес0,22 кг
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт