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Шкаф для одежды Герон широкий, итальянский орех - фото 1Шкаф для одежды Герон широкий, итальянский орех - фото 2

Шкаф для одежды Герон широкий, итальянский орех

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вашему вниманию закрытый глубокий двустворчатый шкаф для одежды, выполненный в непритязательном, традиционном стиле, сочетающий все необходимое для домашней и офисной мебели. Классическая и строгая цветовая палитра (основной цвет: итальянский орех) и подходящий дизайн позволят ему замечательно подойти практически для любого вашего интерьера.

Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 58; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете практичный и ёмкий шкаф для дома, офиса, или кабинета, высочайшего качества и позволяющий держать одежду и обувь в порядке – эта модель именно то, что Вам нужно.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина580 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки63.50 кг

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