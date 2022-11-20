Характеристики товара
Описание
Вашему вниманию закрытый двустворчатый шкаф для бумаг, выполненный в строгом, деловом стиле, сочетающий все необходимое для офисной мебели. Лаконичная, традиционная цветовая палитра (основной цвет: итальянский орех) и неприхотливый дизайн позволят ему хорошо подойти практически для любого интерьера.
Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете надежный шкаф для архива, кабинета, офиса, высокого качества и позволяющий держать документы и бумаги в порядке – эта модель именно то, что Вам нужно.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки2020 мм
- Глубина упаковки130 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки56.50 кг