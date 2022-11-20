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Офисный шкаф Онтэрио двери стекло, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Онтэрио двери стекло, итальянский орех - фото 2Офисный шкаф Онтэрио двери стекло, итальянский орех - фото 3

Офисный шкаф Онтэрио двери стекло, итальянский орех

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Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орех

Характеристики товара

Описание

Предлагаем вам практичный комбинированный шкаф для бумаг. Он отлично подойдет для документов, книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, офисе. Он изготовлен на отечественной мебельной фабрике «меб-фф» из ЛДСП материалов. Выполнен в традиционной деловой расцветке (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн и классическое оформление позволит удачно дополнить практически любой интерьер.
Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если вы ищете качественный шкаф , позволяющий оптимизировать деловое пространство и сохранить порядок в рабочем помещении, то этот выбор для вас.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки2020 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки60.50 кг

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