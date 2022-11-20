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Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 1Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 2Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 3Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 4Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 5Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 6Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 7Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 8Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 9Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной - фото 10

Стол деревянный Кассиль орех с коричневой патиной

Артикул: CH-035-541
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2600 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота770 мм
  • Вес116.5 кг
  • Объем0.55 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест8
  • Страна изготовленияРоссия

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