Обеденные столы

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Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
80 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Гарлем белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
80 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Гарлем орех
Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
60 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Шанель
Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
49 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол обеденный Киллен
Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
70 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Китами
Настоящее фото товара Стол обеденный Киршау, произведённого компанией ChiedoCover
79 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Киршау
Настоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
72 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Керман
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
64 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Кенмор
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
52 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол обеденный Кенвуд
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург белый, произведённого компанией ChiedoCover
37 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол обеденный Кобург белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
37 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол обеденный Кобург шампань
Настоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
94 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Кокели
Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
72 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол обеденный Колими
Настоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
40 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Колтон
Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
60 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Шанель New
Настоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
74 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Корбах
Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
47 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол обеденный Кослан
Настоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
55 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Коссут
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Настоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
91 790 ₽
Оптовая цена
5
Стол обеденный Коттер
Настоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
44 790 ₽
Оптовая цена
5
Стол обеденный Креола
Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
58 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Кричев
Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
38 090 ₽
Оптовая цена
5
Стол обеденный Крозет
Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
47 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Кросби
Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
46 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол обеденный Кросно
Настоящее фото товара Стол обеденный Куинси, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Куинси
Настоящее фото товара Стол обеденный Кулими, произведённого компанией ChiedoCover
45 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол обеденный Кулими
Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол обеденный Кослан мини
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол обеденный Курган, произведённого компанией ChiedoCover
29 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол обеденный Курган
Настоящее фото товара Стол обеденный Кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Кунгур
Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Куртра мини
Настоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Ланетт
Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол обеденный Ларедо белый/ бук
Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
5
Стол обеденный Куртра орех
Настоящее фото товара Комплект обеденный с деревянными стульями, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Комплект обеденный с деревянными стульями
Настоящее фото товара Стол Антила Plus 1200/1600, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Антила Plus 1200/1600
Настоящее фото товара Стол Гидра 1000x700, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Гидра 1000x700
Настоящее фото товара Стол Гидра Plus 1000/1400, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Гидра Plus 1000/1400
Настоящее фото товара Стол Дорадо 1000x700, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Дорадо 1000x700
Настоящее фото товара Стол Дорадо Plus 1000/1300, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Дорадо Plus 1000/1300
Настоящее фото товара Стол Орион, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Орион
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол Орион Plus, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Орион Plus
Настоящее фото товара Стол Пегас 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Пегас 1200x750
Настоящее фото товара Стол Пегас Plus 1200/1550, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Пегас Plus 1200/1550
Настоящее фото товара Стол Персей, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Персей

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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