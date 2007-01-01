Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - фото 1Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - фото 2Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, D1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, D1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, D1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, D1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, D1500, орех, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, D1500, орех, белый производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, D1500, орех, белый производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Лидер 3, D1500, орех, белый

Артикул: CH-068-461
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 3, D 1800 мм, венге, каркас белый
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, венге, каркас белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, D 1500 мм, венге, каркас белый
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, венге, каркас белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4590
1500 750 16 36.0 5590
1800 750 16 47.0 6300
1200 760 26 45.4 8090
1500 760 26 66.5 9390
1800 760 26 92.2 10190


Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса

Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Другие товары из раздела складные столы

Товар в корзине

Стол Лидер 3, D1500, орех, белый
Стол Лидер 3, D1500, орех, белый
от 5 590
6 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
101 310
112 562 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 28.09.2018 Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 5
Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 5

Банкетный текстиль - чехлы на столы, стулья, различные элементы декора - отлично создают настроение для особых событий

Новость от 05.02.2024 Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии
Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2025 Новинка сезона!
Новинка сезона!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.