Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина700 мм
- Высота860 мм
- Вес21 кг
- Объем0.12 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМассив дерева
- Количество мест6
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
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