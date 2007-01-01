Стол для дачи

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Стол для дачи
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект уличной мебели
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект уличной мебели Alvdalen
Настоящее фото товара Стол уличный Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол уличный Alvdalen
Настоящее фото товара Стол уличный Калисто круглый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол уличный Калисто круглый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол уличный Калисто квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол уличный Калисто квадратный
Настоящее фото товара Стол уличный Классика, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол уличный Классика
Настоящее фото товара Стол уличный Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол уличный Севилья
Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол уличный Агиос
Настоящее фото товара Стол уличный Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол уличный Асоль
Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол уличный Океан
Настоящее фото товара Стол уличный Гранада квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол уличный Гранада квадратный
Настоящее фото товара Стол уличный Гранада круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол уличный Гранада круглый
Настоящее фото товара Стол уличный Порт, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол уличный Порт
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол уличный Севу
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
5
Стол уличный Бистро
Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол уличный Фьюри
Настоящее фото товара Стол уличный Z-4001, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
5
Стол уличный Z-4001
Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол уличный 1201DP
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 4, уличный из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 2, уличный из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый
Настоящее фото товара Стол уличный со скамьями М1, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол уличный со скамьями М1
Настоящее фото товара Стол уличный Skuru, произведённого компанией ChiedoCover
33 410 ₽
Оптовая цена
5
Стол уличный Skuru
Настоящее фото товара Стол уличный Моноблок, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол уличный Моноблок
Настоящее фото товара Набор уличной мебели Jazz Set капучино, произведённого компанией ChiedoCover
13 450 ₽
Оптовая цена
4.1
Набор уличной мебели Jazz Set капучино
Настоящее фото товара Стул уличный Фотон тёмный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул уличный Фотон тёмный
Настоящее фото товара Стол пластиковый Mango, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол пластиковый Mango
Настоящее фото товара Стол пластиковый Forza, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол пластиковый Forza
Настоящее фото товара Стол пластиковый Sortie, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол пластиковый Sortie
Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio, произведённого компанией ChiedoCover
32 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол пластиковый раздвижной Libeccio
Настоящее фото товара Стол Торре коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Торре коричневый
Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
21 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол обеденный Dino
Настоящее фото товара Стол пластиковый Раттан, малый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол пластиковый Раттан, малый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
5
Стол для улицы Ривьера 2
Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол для улицы Ривьера 3
Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Меркурий металлический
Настоящее фото товара Стол Империал металлический, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Империал металлический

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют