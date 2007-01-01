Большие столы

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Большие столы
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт Ларисса
Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт Нево
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 2, белый
Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-31%
НовинкаХит
8 390 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лофт-4
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-3
Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
12 390 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт-7
Настоящее фото товара Стол Харпин, темно-коричневая столешница, розовый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Харпин, темно-коричневая столешница, розовый каркас
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол складной Хавьер 180
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 200, произведённого компанией ChiedoCover-5%
7 890 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол складной Виктория 200
Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover-22%
5 390 ₽6 890 ₽
Оптовая цена
5
Складной стол Виктория 180
Настоящее фото товара Стол письменный Industrial на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
49 800 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол письменный Industrial на колесиках
Настоящее фото товара Стол Live Edge, произведённого компанией ChiedoCover
44 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Live Edge
Настоящее фото товара Стол Киль карагач, произведённого компанией ChiedoCover
51 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Киль карагач
Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Киль ясень
Настоящее фото товара Стол Темза ясень, произведённого компанией ChiedoCover
80 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Темза ясень
Настоящее фото товара Стол Темза карагач, произведённого компанией ChiedoCover
84 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Темза карагач
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Вэлли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Вэлли 180
Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Норридж
Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Вустер
Настоящее фото товара Стол Лутон, произведённого компанией ChiedoCover
14 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лутон
Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лофт Джимпи
Настоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
74 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Корбах
Настоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
55 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Коссут
Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
47 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол обеденный Кослан
Настоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
44 790 ₽
Оптовая цена
5
Стол обеденный Креола
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол обеденный Куинси, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Куинси
Настоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Ланетт
Настоящее фото товара Стол Премьер 8, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Премьер 8
Настоящее фото товара Стол Оскар 5, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Оскар 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 2, уличный из реек
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Гранд Версаль большой, произведённого компанией ChiedoCover
61 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Гранд Версаль большой
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №1, произведённого компанией ChiedoCover
18 950 ₽
Оптовая цена
4.9
Конфигурация складных столов №1
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Конфигурация складных столов №2
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
19 150 ₽
Оптовая цена
4.5
Конфигурация складных столов №3
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
19 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Конфигурация складных столов №4
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
19 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Конфигурация складных столов №5
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
5
Конфигурация складных столов №6
Настоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
44 990 ₽54 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол обеденный Верона белый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют